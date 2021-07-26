Із 1 січня 2023 року понад 2 млн споживачам, у яких не встановлені лічильники, буде відключено газопостачання. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Менше ніж за півтора року постачання блакитного палива українцям тільки для приготування їжі здійснюватимуться виключно за умови його комерційного обліку.

Це передбачено законом Про забезпечення комерційного обліку природного газу.

– В Україні з 12,4 млн споживачів не оснащені індивідуальними лічильниками газу 2,25 млн домогосподарств. Із них більша частина – 2,15 млн – це ті, хто використовує блакитне паливо тільки для приготування їжі, – зазначають у міністерстві.

Половина цих споживачів мають будинкові лічильники газу, а інша половина домогосподарств – близько 1,1 млн – взагалі не мають приладів обліку.

5 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні й у цілому закон про продовження кінцевих термінів встановлення лічильників споживачам природного газу №4248-1 до 1 січня 2023 року.

Документ передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, має контролювати процес встановлення лічильників газу для населення, яке проживає в квартирах та приватних будинках.