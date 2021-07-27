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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців

У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців

У Грузії біля міста Сенакі розпочалися військові навчання Agile Spirit – 2021, в яких беруть участь українські морські піхотинці.

Міжнародні багатонаціональні навчання тривають на території другої піхотної бригади Збройних Сил Грузії. Цьогоріч Грузія вдесяте приймає Agile Spirit.

У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців

За даними ВМС ЗС України, мета цих навчань – вдосконалення взаємодії між військовослужбовцями країн-членів НАТО та партнерів, зміцнення дій під час планування та проведення операцій у багатонаціональному середовищі.

Agile Spirit спрямовані на покращення співпраці військових у сфері безпеки держав, а також сприяють регіональній стабільності та посилюють спроможність держав швидше реагувати на кризові ситуації.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з 15 країн світу. Серед них – Грузія, США, Велика Британія, Україна, Польща, Румунія, Туреччина, Латвія, Естонія, Німеччина, Азербайджан, Іспанія, Канада, Італія та Литва.

Багатонаціональні військові навчання Agile Spirit у 2021 році – наймасштабніші за всю історію їхнього проведення з моменту започаткування.

У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців

За даними ЗСУ, навчання пройдуть на п’яти локаціях. Від України в Agile Spirit беруть участь військовослужбовці, офіцери управління та командування морської піхоти з різних напрямів.

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Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України

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