У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців

У Грузії біля міста Сенакі розпочалися військові навчання Agile Spirit – 2021, в яких беруть участь українські морські піхотинці.

Міжнародні багатонаціональні навчання тривають на території другої піхотної бригади Збройних Сил Грузії. Цьогоріч Грузія вдесяте приймає Agile Spirit.

За даними ВМС ЗС України, мета цих навчань – вдосконалення взаємодії між військовослужбовцями країн-членів НАТО та партнерів, зміцнення дій під час планування та проведення операцій у багатонаціональному середовищі.

Agile Spirit спрямовані на покращення співпраці військових у сфері безпеки держав, а також сприяють регіональній стабільності та посилюють спроможність держав швидше реагувати на кризові ситуації.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з 15 країн світу. Серед них – Грузія, США, Велика Британія, Україна, Польща, Румунія, Туреччина, Латвія, Естонія, Німеччина, Азербайджан, Іспанія, Канада, Італія та Литва.

Багатонаціональні військові навчання Agile Spirit у 2021 році – наймасштабніші за всю історію їхнього проведення з моменту започаткування.

За даними ЗСУ, навчання пройдуть на п’яти локаціях. Від України в Agile Spirit беруть участь військовослужбовці, офіцери управління та командування морської піхоти з різних напрямів.

Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України