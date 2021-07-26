У Бюджетній декаларації на 2022-2024 роки передбачено поетапне зростання прожиткового мінімуму в Україні, який є базовим державним соціальним стандартом.

Для розрахунку застосовано показник, встановлений у законі про Державний бюджет України на грудень 2021 року з урахуванням його підвищення темпами, що на 2% перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін.

Прогноз прожиткового мінімуму на одну людину:

2022 рік: з січня – 2 393 грн, з липня – 2 508 грн, з грудня – 2 589 грн;

2023 рік: з січня – 2 589 грн, з липня – 2 713 грн, з грудня – 2 778 грн;

2024 рік: з січня – 2 778 грн, з липня – 2 911 грн, з грудня – 2 972 грн.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років:

2022 рік: з січня – 2 100 грн, з липня – 2 201 грн, з грудня – 2 272 грн;

2023 рік: з січня – 2 272 грн, з липня – 2 381 грн, з грудня – 2 438 грн;

2024 рік: з січня – 2 438 грн, з липня – 2 555 грн, з грудня – 2 609 грн.

Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років:

2022 рік: з січня – 2 618 грн, з липня – 2 744 грн, з грудня – 2 833 грн;

2023 рік: з січня – 2 833 грн, з липня – 2 969 грн, з грудня – 3 040 грн;

2024 рік: з січня – 3 040 грн, з липня – 3 186 грн, з грудня – 3 253 грн.

Таким чином за три роки загальний прожитковий мінімум на одну людину зросте на 678 грн – з нинішніх 2 294 грн (встановлений 1 липня 2021 року) до 2 972 грн.

Для дітей до 6 років – на 596 грн (з 2013 до 2 609 грн).

Для дітей від 6 до 18 років – на 743 грн (з 2 510 грн до 3 253 грн).

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував встановленням справедливого прожиткового мінімуму для розрахунку пенсій та зарплат.

Зокрема у 2022 році він має зрости на 14%, у 2023-му – на 15% і у 2024 році – на 25%.