Зеленський провів низку кадрових змін в СБУ

27 липня президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у Службі безпеки України.

Указом президента було звільнено Василя Малюка з посади першого заступника Голови Служби безпеки України.

Сергія Андрущенка переведено на посаду першого заступника Голови СБУ та керівника Антитерористичного центру при відомстві, а перед чим звільнено з посади заступника Голови СБУ.

Також було звільнено Олексія Корнійчука з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Крім цього у відставку відправили Віталія Монастирецького – начальника Управління СБУ в Чернівецькій області.

В Офісі президента зазначили, що головною метою цих кадрових змін є підготовка Служби безпеки до системної трансформації, яка у свою чергу відповідатиме необхідній реформі.

У Верховній Раді вже готується відповідний законопроект, наголосили в Офісі президента.

– Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення, – сказав сам Володимир Зеленський.

Голова держави сказав, що наразі Україна потребує більш інтенсивної діяльності служби.