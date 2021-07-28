28 липня в Києві на маршрути вийдуть 12 перевізників, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це Фактам ICTV повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Усі вони надаватимуть послуги за новими типовими договорами Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, більша частина формальних пунктів, які були в попередніх договорах, замінена на реальні.

– Наприклад, пункт про наявність кондиціонеру в салоні, який існував десятиріччями, зовсім не означав його справність. Більше того, справність кондиціонеру не означала, що він умикався, адже перевізники воліли заощаджувати на витратах пального. Це був приклад формального підходу. У новому договорі передбачений конкретний предмет контролю – не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні, – говорить Костянтин Усов.

Улітку температура в транспорті не повинна перевищувати 22 градуси, а взимку – не менше 15 градусів.

– Це реальний стандарт, дотримання якого легко виміряти, – наголошує заступник голови КМДА.

Що передбачено новими договорами:

забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників;

кожен автобус має буде обладнаний мінімум п’ятьма кнопками зупинки на вимогу;

за кабіною водія повинен висіти плакат визначеного містом зразка з інформацією про ідентифікатори перевізника, особу водія (його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по батькові, номер водійського посвідчення), способи зворотного зв’язку для пасажирів, права та обов’язки водія та пасажирів.

водії мають бути одягнені в типову уніформу.

водії мають пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.

водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.

водії та кондуктори має мають спілкуватися із пасажирами лише українською мовою.

За виконанням умов договору стежитиме комунальна служба перевезень.

Тим перевізниками, які надають послуги на підставі договорів, укладених із Києвом у попередні періоди, запропонували підписати додаткові угоди.

Ці ж умови, про які йдеться в документах, їм будуть запропоновані й під час наступних конкурсів.