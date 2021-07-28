Якими будуть нові маршрутки в Києві

У Києві запускають нові маршрутки. Вони будуть великими та з кондиціонерами, які працюватимуть від сонячних батарей, вбудованих в маршрутки.

Також автобуси обладнані сучасними кріслами на 40 посадкових місць. У салоні є кілька кнопок Стоп, а також інформація про водія і перевізника.

Поки нові маршрутки курсуватимуть на маршруті №150.

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Водії на цьому маршруті будуть одягнені в білу футболку та форму.

Перевізник обіцяє, що в салоні не буде ніякого шансону, а просто гратиме радіо.

Кондиціонери та відсутність шансону: в Києві запускають нові маршрутки / 7 фотографий

Нагадаємо, 28 липня в Києві на маршрути вийдуть 12 перевізників, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Послуги надаватимуть за новими типовими договорами Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Детальніше про те, як повинен покращитися громадський транспорт в Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.