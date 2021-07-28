Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.

Зокрема сьогодні у західних та північних регіонах вируватиме негода. Град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий) зачеплять Вінницьку, Черкаську, Полтавську та Кіровоградську області.

В інших регіонах може переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки – на сході України, у Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївських областях та території Криму.

У ДСНС зазначили, що у світі спостерігається тенденція до збільшення випадків стихійних метеорологічних явищ. Цьому слугують декілька чинників – кліматичні зміни, діяльність людей, географічні особливості певних територій та інші.

На жаль, Україна не стала винятком та потерпає від інтенсивних дощів, грози, граду, сильного вітру та інших погодних явищ. Це найбільш характерно для Карпат, Криму, Закарпаття, Одеської та Херсонської областей.

Найпоширеніша – злива, яка становить близько 50% всіх метеореологічних стихійних випадків в Україні. На другому місці – сильний вітер та шквали.

За даними ДСНС, протягом 2011-2020 років зафіксували понад 2,7 тис. випадків. Особливість останньої декади – значні дощі, вітер та сніг, які досягли критеріїв стихійного явища.