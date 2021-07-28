У потязі Київ – Ужгород, маршрут якого пролягає через Тернопіль, народився малюк. Про це повідомили свідки події, які змогли побачити неочікувану радість.

Щаслива подія сталася вночі з 24 на 25 липня. Провідник потяга завчасно повідомив диспетчерів залізничного вокзалу Тернополя, що у вагоні перебуває вагітна дівчина.

Вона повідомила чоловікові, що погано почувається. Працівники тернопільського вокзалу викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Медики, які прибули на виклик, надали необхідну допомогу породіллі у купейному вагоні потяга. Після цього жінку з малюком відвезли у Тернопільський обласний клінічний центр.

За даними ЗМІ, у новоспеченої матері народився син. Тернопільський центр Мати та дитина підтвердив виданню T1 Новини, що наразі дійсно жінка з малюком перебувають в їхньому медичному закладі.

Нещодавно стався схожий випадок. У Тернополі жінка народила під ТРЦ малюка. Відомо, що у неї дівчинка. Новоспечена мати відчула біль у животі, проте думала, що це тимчасово, оскільки до пологів їй залишалося ще близько тижня.

Джерело: Т1 Новини