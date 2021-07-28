У четвер, 29 липня, на території України синоптики прогнозують спекотну погоду з можливими короткочасними дощами та грозами. Протягом дня очікується температура повітря від +29 до +34.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, спека триватиме до початку наступного тижня, а вже у вівторок, 3 серпня, стане свіжіше.

Синоптик зазначила, що найбільша ймовірність опадів – ввечері 29 липня. Нерівномірні періодичні дощі та грози очікуються цього дня день майже всюди в Україні.

Водночас у західних областях переважатиме суха погода, оскільки зсунеться дощовий фронт. До кінця цього тижня та на початку наступного на території країни домінуватиме спека.

Проте вже 3 серпня українці відчують зниження температури повітря. На думку синоптика, ця спека буде дошкульною, проте порівняно з +35 градусами, які нещодавно панували в Україні, погода – милосердніша до громадян.

Діденко пожартувала, що повітря з вікна наразі можна пити, чого не можна сказати про останні декілька тижнів. На її думку, літо зараз – особливо хороше.