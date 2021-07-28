У СІЗО окупованого Сімферополя незаконно утримують кримського татарина та активіста Яшара Шихаметова. Український політв’язень потребує термінового медичного обстеження й лікування, адже стан його здоров’я погіршився.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

– У нього загострилися проблеми з серцем, печінкою та шлунком. На тлі хронічної гіпертонії Яшар постійно страждає від сильних болів у нирках, – пояснила Денісова.

За словами омбудсмена, у червні цього року активісту повинні були провести обстеження у спеціалізованій медустанові, однак цього так і не відбулося.

Як зауважила Денісова, адміністрація СІЗО всіляко ігнорує заяви Яшара про надання медичної допомоги.

Омбудсмен наголосила, що це є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

– Таке порушення прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, – зауважила вона.

Тож Денісова звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової. Вона вимагає негайно забезпечити Шихаметову медобстеження та надати необхідну допомогу.

Окрім того, Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на відповідні порушення прав Яшара Шихаметова та вжити можливих заходів.

17 лютого 2021 року на території тимчасово окупованого Криму заарештували шістьох активістів за підозрою в “участі в організації Хізб ут-Тахрір”.

Серед затриманих: Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шихаметов.

Ялкабова та Еюпова підозрювали у нібито організації терористичної організації, а Сейдаметова, Ібрагімова, Федорова та Шихаметова – в участі у терористичній організації.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова