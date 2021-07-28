Тимошенко: в регіонах стартує сезон здачі об’єктів Великого будівництва

На прикладі співпраці центральної влади і місцевих громад, які беруть активну участь у реалізації близько 1000 проектів програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво та інших програм, реально відчувається ефект децентралізації, що проводиться в Україні.

Наочні приклади цієї співпраці будуть у великій кількості продемонстровані вже найближчим часом, коли почнуть вводитися в експлуатацію об’єкти соціальної та дорожньої інфраструктури.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко під час виступу на форумі Україна 30. Децентралізація.

– Я думаю, що найкращим прикладом послугує те, що буде наприкінці року, коли ми побачимо реалізовані проекти. Восени у нас, можна сказати, почнеться сезон здачі об’єктів – шкіл, садочків, лікарень і так далі, і всі побачать, як розвиваються регіони, – сказав Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, збільшення надходжень до місцевих бюджетів в результаті децентралізації сприяло конкуренції між громадами за отримання додаткового фінансування з держбюджету на реалізацію проектів соціальної інфраструктури.

– Це таке змагання між об’єднаними територіальними громадами за проектами, які вони хочуть реалізувати, за якістю цих проектів і, звичайно, за фінансовою спроможністю цих громад. Адже, дійсно, державі вигідніше фінансувати менше, щоб ОТГ фінансувала більше, – зазначив заступник голови ОП.

Держава, за словами Тимошенка, готова і надалі допомагати громадам в реалізації їхніх проектів, але, щоб це сталося, самим громадам необхідно виконати певний комплекс підготовчих робіт.

– У нас дуже-дуже проста система. Держава буде допомагати в будівництві і розвитку інфраструктури, коли об’єднана територіальна громада або мер, або будь-яке місто зробить всю необхідну домашню роботу. А домашня робота – це наявна проектна документація, – пояснив Тимошенко.

На думку Тимошенка, всі разом ми зможемо за наступні кілька років побудувати дійсно хорошу країну, яка вже зараз видозмінюється, і всі це бачать.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП вже повідомляв, що в 2021 році в рамках Великого будівництва планується побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, близько 200 приймальних відділень, а також 6500 км доріг і 150 мостів.