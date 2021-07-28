Коронавірус в Україні: на Рівненщині троє чоловіків продавали фальшиві Covid-довідки

У Рівненській області троє чоловіків продавали громадянам довідки про негативні результати ПЛР-тесту та відсутність коронавірусу. Покупці використовували фальшиві документи для того, щоб перетнути кордон та уникнути обов’язкову 14-денну самоізоляцію на територію України.

За допомогою несправжніх тестів громадяни могли безперешкодно в’їхати на територію іноземних держав, які вимагають документи, що підтверджують відсутність захворювання на Covid-19.

За даними поліції, 28-річний місцевий житель, приватний підприємець та 18-річний мешканець Березного змовилися для збагачення. За одну довідку покупці платили від 300 грн до €20.

Несправжні документи пропонували українцям та іноземцям. Для перетину кордону зловмисники забезпечували клієнтів транспортом.

Слідчі провели обшуки у помешканнях трьох правопорушників. Правоохоронці вилучили три автомобілі, чотири мобільні телефони, печатки, принтери, роутери, банківські та мобільні сім-карти, закордонні паспорти та гроші (2 тис. грн, €1 920 та 370 злотих).

У житлі зловмисників виявили близько 1 тис. фальшивих довідок для громадян. Всі вилучені речі скерували на експертизи.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Такі дії щонайбільше караються ув’язненням на термін до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Розслідування триває.