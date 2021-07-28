За провали у видобутку газу у 2019-2020 роках Україна сьогодні платить $2 млрд – Вітренко

Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити попереднє керівництво НАК Нафтогаз України, зокрема у зв’язку із незадовільними показниками щодо видобутку газу. Через проблеми із видобутком компанії зараз доведеться витратити $2 млрд.

Про це в інтерв’ю заявив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

— Ми зараз як країна платимо дуже високу ціну за провали, наприклад, щодо видобутку 2019-2021 років. Якби програма видобутку була виконана хоча б у частині вже старих ділянок, то НАК цього літа не імпортував би газ на $2 млрд. Через те, що НАК не залучив масштабні зарубіжні інвестиції, наразі тільки держкомпанія витрачає чималі гроші на дуже ризиковані проекти у розвідці запасів газу, – заявив він.

Також він розповів про збитки НАК у 2020 році, які склали близько 19 млрд грн.

— Збиток у 2020 році склав 19 млрд грн. І це маніпуляція – стверджувати, що збитки у звітності за 2020 рік не такі; що насправді, якщо подивитися на інші показники, то все добре. У розвинених країнах за подібні маніпуляції причетні особи можуть потрапити до в’язниці. Наш розрахунок, який відповідає стандартній практиці, на відміну від підходу опонентів, показує ту ж картину, що і чистий збиток у звітності за міжнародними стандартами за 2020 – результати НАКу були негативними. Так, нормалізований, тобто без неповторюваних і без неопераційних статей, чистий збиток за 2020 рік склав 6,4 млрд грн. Нормалізований вільний грошовий потік у 2020 році – мінус 12 млрд грн, – зазначив він.

Голова НАК спростував заяви попереднього керівництва компанії про загальносвітової тенденції поганих результатів щодо видобутку газу у 2020 році.

— Невиконання програми щодо вже давно отриманих дозволів перевищує невиконання за новими, і тут перекласти провину нема на кого. Некоректно також виправдовувати погані результати виключно зовнішніми факторами, мовляв, дивіться, погано було у всіх. Якщо подивитися на найближчі аналоги НАКу, національні нафтогазові компанії наших сусідів, Румунії та Польщі, то вони були прибутковими у 2020 році. І порівняння з ними куди більш коректне, ніж із глобальними приватними нафтогазовими гігантами, – заявив голова Нафтогазу.

Фото: Міненергетики