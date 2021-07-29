29 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Відповідний документ дає змогу постраждалому від насильства отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Правопорушника каратимуть:

штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн);

громадськими роботами від 30 до 40 годин;

адміністративним арештом до 10 діб.

Якщо протягом року закон повторно порушать, то передчається штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (370-680 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адмінарешт до 15 діб.

Працівници військових служб, начальницького складу НАБУ, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність за вчинення:

домашнього насильства;

насильства за ознакою статі;

невиконання термінового заборонного припису;

неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису.

1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект № 1604-ІХ. Підтримали документ 336 народних депутатів.