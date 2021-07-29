Погода на вихідні в Україні (31 липня – 1 серпня)

На вихідні погода в Україні буде дуже спекотною, тож українцям варто запастися питною водою та льодом. Можливі дощі та грози на Закарпатті 31 липня та 1 серпня, які продовжаться вночі.

За даними Укргідрометцентру, на іншій території України очікується сонячна погода без опадів. Найспекотніша температура – у східних та південних областях.

У суботу, 31 липня, вдень температура у південних областях від +30 до +28, східних від +30 до +32, центральних від +28 до +30, північних від +28 до +30, західних від +26 до +29 градусів.

У Києві вдень – від +28 до +30, синоптики прогнозують спекотну погоду без дощів. Вночі також без опадів, температура повітря – від +17 до +19 градусів. На Закарпатті очікуються дощі з грозами.

У неділю, 1 серпня, вдень температура повітря підійметься на декілька градусів. У південних областях від +32 до +35, східних від +32 до +34, центральних від +27 до +29, північних від +27 до +31, західних від +23 до +27 градусів.

У Києві вдень – спекотно та без дощів, проте вони можуть розпочатися ближче до ночі. На Закарпатті можливі опади. Температура – на рівні від +27 до +29, вночі від +18 до +20 градусів.