Карантин в Україні продовжать, але точної дати немає – МОЗ

Головний санлікар Ігор Кузін анонсував продовження карантину в Україні через поширення коронавірусу.

– З приводу продовження карантину. Він буде подовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив’язується багато організаційних заходів, – заявив він в ефірі одного з телеканалів.

Конкретні терміни чиновник МОЗ не назвав.

За його словами, в деяких регіонах почала погіршуватися статистика щодо поширення коронавірусу – це деякі райони Луганської, Донецької, Харківської та Львівської областей.

Раніше у МОЗ не відкидали ймовірності запровадження чергового локдауну в Україні восени 2021 року, проте нині в країні роблять все необхідне, щоб уникнути посилення заходів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив, що це залежить від продовження дотримання карантинних норм та масової вакцинації населення.