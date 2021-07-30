Територія України у вихідні, 31 липня – 1 серпня, опиниться у зоні між двома циклонами – Ferdinand та Elior. Це означає, що погода у більшості областей буде переважно сухою та сонячною, заявила синоптик Наталя Діденко.

– Хіба що незначні “укуси” фронтів спровокують у суботу короткі дощі на Заході та Сході України, – наголошує вона.

За її словами, ввечері у неділю, 1 серпня, побільшає дощів у західній частині та подекуди на Півночі. Опади принесе атмосферний фронт від циклону Ferdinand.

Загалом погода у вихідні буде спекотною, переконує Діденко, і прогнозує вдень +28 +32, а 1 серпня на Сході та Півдні – до +34 градусів.

– У Києві найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря. Дощ ймовірний у столиці надвечір 1 серпня, – додала синоптик.

А з наступного тижня в окремих регіонах температура підвищиться до +38, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Народний синоптик Леонід Горбань раніше прогнозував, що погода в Україні в серпні 2021 року буде спекотною перші два тижні, а потім буде різке зниження температури.

За його словами, з 1 до 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31+34, з 15 серпня – на рівні +24 +26.