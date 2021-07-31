Рада національної безпеки та оборони України вирішила ввести публічний моніторинг якості води. Кожна громада повинна буде контролювати якість води.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на прес-конференції за результатами засідання РНБО в Краматорську 30 липня.

– У нас на сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо – це і є наше здоров’я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання, – повідомив він.

Данілов додав, що на засіданні РНБО окремо порушили питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків. Він уточнив, що в Україні зараз налічується 33 318 шкіл і дитячих садів.

– Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Більше того, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні ми ухвалили рішення забезпечити, щоб вона там обов’язково з’явилася найближчим часом, щоб вони зняли це питання в XXI столітті, – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, на наступному засіданні РНБО заслухає главу Держекоінспекції Андрія Мальований. Він доповідатиме про забруднення навколишнього середовища водоканалами, які знаходяться в комунальній власності.