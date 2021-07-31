Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.

Протягом сьогоднішнього дня погода в Україні буде мінливою – вдень на сході, заході та у Запорізькій області очікуються грози. В окремих районах – град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Водночас протягом 31 липня – 2 серпня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях (зокрема у басейнах Сяну та Днiстра) відбудеться підйом рівнів води на 20 см – 1 м.

Прогнозується, що це станеться без негативних наслідків. У місцях випадіння надмірних дощів може сформуватися значний місцевий та схиловий стік.

За даними Державної служби, також у низці регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме до 1 серпня включно.

Фахівці прогнозують, що це зачепить Харківську, Донецьку, Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Київську, Житомирську, Вінницьку, Тернопільську, Львівську області та Крим.