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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Київ закрив усі в’їзди у місто для фур через надмірну спеку

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Місцевий уряд ухвалив рішення закрити всі в’їзди для фур у Київ через надмірну спеку, яку прогнозують сьогодні, 31 липня.

Так, у місто не може в’їхати великоваговий транспорт. Обмеження діють з 11.00 сьогоднішнього дня. Зокрема обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад сім тонн.

Синоптики прогнозують, що температура повітря у столиці триматиметься у діапазоні від +28 градусів тепла.

У Патрульній поліції зазначили, що обмеження діють для всіх автодоріг, які дають можливість в’їхати у Київ. За попередніми даними, вони діятимуть щонайменше до 20.00 сьогоднішнього вечора, однак про зняття обмежень пообіцяли повідомити додатково.

Погода в Україні 31 липня очікується спекотною. Синоптики прогнозують температуру повітря вдень на рівні від +30 до +32 градусів тепла без опадів.

Погодні умови у Київській області будуть такими ж, згідно з прогнозом Укргідрометцентру. Наприклад, у Фастові – температура від +29 до +31 без дощів.

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Джерело: Патрульна поліція

Фото: Dreamstime

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