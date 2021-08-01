День Повітряних сил ЗСУ: 10 фактів про захисників неба

У неділю, 1 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Військове формування України у перші роки незалежності було одним із найчисельніших і найпотужніших у Європі.

Щорічно День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю останнього місяця літа.

Факти ICTV підготували для вас топ-10 фактів про захисників неба та їхню діяльність.

Розпад СРСР і становлення ПС

Після розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежності в Україні зосередилось одне із найпотужніших у Європі авіаційних угруповань. Було понад 1 тис. авіаційної техніки. На основі цього й створили Військово-повітряні сили України 17 березня 1992 року.

Вже у 2004 році розпочався процес реформування. ЗСУ перейшли на тривидову структуру – Сухопутні війська, Військово-морські сили та Повітряні сили.

За короткий період реформували командування та військові частини формування ПС, яке стало самостійним.

Цікаво, що 2006 рік був вперше проголошений роком Повітряних сил.

Наймасштабніше навчання із підготовки ПС

У 2006 році відбулося командно-масштабне навчання Чисте небо-2006. Це був підсумковий захід року.

Навчання стало наймасштабнішим з 1991 року, зважаючи на кількість залучених сил та засобів.

Тоді ж перевірили правильність теоретичних положень та напрямків розвитку.

У наступні роки також проводились різні потужні заходи підготовки. Зокрема, Артерія-2007, операції Козаки на кризі та Північний сокіл (2009-2014), Перспектива-2012.

Євро-2012 і бойова готовність

Повітряні сили продемонстрували під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році високу бойову готовність та професіоналізм, взявши під контроль повітряний простір.

Під час матчів Євро-2012 міста з неба патрулювали літаки і гелікоптери у Києві, Харкові, Львові та Донецьку.

Україна на міжнародних авіаційних показах

Протягом серпня-вересня 2013 року ПС ЗСУ брали активну участь у міжнародних показах в Угорщині, Польщі, Словаччині та Чехії. Наші льотчики показали високу майстерність та дієздатність на літаках Су-27/Су-27 УБ.

У вересні 2013 року окремі підрозділи – ЗРВ та РТВ – брали участь у заходах міжвидової підготовки, зокрема Осінній циклон-2013.

Російська агресія та реформування

Із початком російської агресії 2014 року Повітряні сили зазнали значних змін. Окупація Криму Росією, терористична діяльність диверсантів та сепаратистів на Сході змусили провести низку заходів із відновлення та нарощування боєздатності.

Згідно із Мінськими домовленостями, із вересня 2014-го бойова авіація не застосовувалась у антитерористичних операціях та операціях Об’єднаних сил.

Загалом протягом 2014-2020 років провели низку тренувань та навчань для підвищення боєздатності військових частин на полігонах і безпосередньо у пунктах постійної дислокації.

Протягом 10 років тривала українсько-данська операція Північний сокіл із перевезення вантажів на острів Гренландія. Навчання закінчилось торік.

Із 2019 року в ПС проводять підготовку особового складу у межах британської операції Orbital.

Місії ПС

Головне завдання Повітряних сил – це охорона повітряного простору держави, стримування й відсіч збройної агресії та авіаційна підтримка своїх військ. Також до обов’язків ВПС входить:

прикриття військ від ударів противника з повітря;

підтримка з неба Сухопутних військ та забезпечення бойових дій Військово-морських сил;

зрив маневру військ противника та його перевезень;

висадка повітряних десантів та боротьба з десантами противника;

повітряні перевезення військ і матеріальних засобів.

Оснащення ПС

Повітряні сили мають декілька авіацій, які розрізняють за родами.

Бомбардувальна авіація (БА) – призначена для ураження угруповань військ противника, а також авіації та ВМС. На озброєнні має літаки Су-24М.

Винищувальна (ВА) – призначена для перехоплення та знищення засобів повітряного нападу ворога. На озброєнні має літаки Су-27 та МіГ-29.

Штурмова (ША) – призначена для ураження військ, наземних та морських малорозмірних об’єктів. На озброєнні стоять літаки Су-25.

Розвідувальна (РзА) – призначена для ведення повітряної розвідки місцевості, погоди, наземних та морських об’єктів. На озброєнні має два типи літаків (розвідувальні Су-24MP та аерофотозйомки Ан-30) та безпілотні засоби.

Транспортна (ТрА) – призначена для перевезень військ і бойової техніки, доставляння вантажів тощо. Має на озброєнні літаки Іл-76МД, Ан-70, Ан-24, Ан-26, вертольоти Мі-8МТ.

Підготовка фахівців

Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба (ХНУПС) – це один із провідних навчальних закладів ЗСУ, де готують фахівців для ПС.

Курсантів цього університету постійно залучають до участі у практичних заходах із підготовки підрозділів родів військ (тактичні, тактико-спеціальні навчання).

Вперше в історії у 2016 році курсанти 5-го курсу льотного факультету пройшли льотну практику у військових частинах та випустилися уже із досвідом льотної експлуатації бойових літаків.

Перехід до стандартів НАТО

У 2016 році Повітряні сили змінилися структурно. Створено чотири сектори відповідальності за повітряний простір України.

У складі Повітряних сил, окрім повітряних командувань ПвК Центр, Південь, Захід, створено повітряне командування Схід.

А 5 лютого 2020 року у командуванні Повітряних сил створено відповідні структури за стандартами НАТО:

Операційне командування – для управління застосуванням;

штаб командування ПС – для планування розвитку та набуття спроможностей;

командування підготовки – для організації підготовки військових частин;

командування логістики – для організації їх всебічного забезпечення.

Створення авіаційних полігонів

2016 року розпочали створювати державний полігон для проведення випробувань новітніх зразків ОВТ та проведення заходів із бойової підготовки підрозділами ПС.

Адже у 2014 році Україна втратила єдиний пристосований для цих заходів полігон Чауда, розташований у тимчасово окупованому Криму.

Тож 5 березня 2018 року створили перший державний випробувальний полігон на двох локаціях – Ягорлик у Херсонській області та Алібей в Одеській області.

Фото: ПС ЗСУ