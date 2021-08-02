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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

На випадок локдауну: у Києві розробляють новий порядок отримання спецперепусток

громадський транспорт

Форму заявок на надання спецперепусток для підприємств критичної інфраструктури розмістять на сайті Київської міської державної адміністрації наступного тижня.

Вона буде розроблена на випадок введення в Києві локдануну, повідомили в прес-службі КМДА.

Чиновники пообіцяли врахувати попередній досвід і розробити цілком новий алгоритм.

Заявку, форма якої буде доступна на сайті КМДА, можна буде подати, починаючи з 10 серпня.

Там також буде прописаний алгоритм подальших дій.

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Крім того, чиновники планують додатково провести роз’яснювальну роботу серед підприємств і організацій критичної інфраструктури з приводу використання спецперепусток.

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