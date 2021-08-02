На випадок локдауну: у Києві розробляють новий порядок отримання спецперепусток

Форму заявок на надання спецперепусток для підприємств критичної інфраструктури розмістять на сайті Київської міської державної адміністрації наступного тижня.

Вона буде розроблена на випадок введення в Києві локдануну, повідомили в прес-службі КМДА.

Чиновники пообіцяли врахувати попередній досвід і розробити цілком новий алгоритм.

Заявку, форма якої буде доступна на сайті КМДА, можна буде подати, починаючи з 10 серпня.

Там також буде прописаний алгоритм подальших дій.

Крім того, чиновники планують додатково провести роз’яснювальну роботу серед підприємств і організацій критичної інфраструктури з приводу використання спецперепусток.