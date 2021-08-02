Укрзалізниця попередила про затримку потягів – які рейси запізнюються

Укрзалізниця попередила про вимушену затримку низки потягів у зв’язку з ускладненими погодними умовами.
У західних областях України стався обрив контактної мережі, унаслідок чого потягам довелося затриматися для безпечного перевезення пасажирів.
Які рейси затримуються
- №44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів — Одеса (2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці — Київ (2 години);
- №244 Рахів — Київ (2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино — Київ (1 година 40 хвилин);
- №7 Київ — Чернівці (1 година 20 хвилин);
- №50 Трускавець — Київ (1 година);
- №110 Львів — Херсон (45 хвилин);
- №149 Полтава — Ворохта (40 хвилин);
- №9 Київ — Маріуполь (1 година 20 хвилин).
Останній затримується через поломку локомотива вантажного потяга на ділянці Вільнянськ – Славгород у Запорозькій області.
Також Укрзалізниця попередила про запізнення орієнтовно на вісім годин безпересадкового вагону Відень – Київ до кінцевої станції через затримку на території Угорщини.
Компанія Укрзалізниця вибачилась за вимушену затримку потягів та подякувала своїм пасажирам за терпіння.