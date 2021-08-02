Здорожчання кави у світі: скільки коштуватиме та яку не варто купувати

У світі стрімко почала дорожчати кава. Ціна на арабіку вже зросли на 20% і на світових біржах сягнули рекордоного показника за останні сім років.

Здорожчання кави у світі та Україні

Один із найбільших експортерів арабіки у світі – Бразилія – нині страждає від погодних аномалій. Спершу по країні вдарили морози посеред літа, потім – посуха та знову морози.

Негода знищує кавові планктації і відповідно через це підвищують ціни на продукт.

За даними маркетологів, українець на тиждень випивиє до 15-и горняток кави. За світовими мірками це не багато, однак за європейськими – попит на цей продукт у нас найбільший і він продовжує зростати.

– Йде здорожчання на світових ринках до 15-30% на арабіку і відповідно буде таке ж здорожчання і на нашу каву, – каже економіст Євген Невмержицький.

Експерт зауважує, що таке здорожчання покупці можуть навіть не відчути. Бо, за його словами, ціна самих зерен становлить менше 10% від вартості кави, як продукту.

– Хоча якщо казати про умови ведення бізнесу, можливості імпорту, податки тощо, то здорожчання кави в Україні може бути більше, ніж світове , – додає Невмержицький.

Зайва вага і серцево-судинні захворювання від кави

За словами лікара-дієтолога Ольги Безуглої, негативні наслідки на здоров’я спостерігаються під час багатьох клінічних досліджень, коли доза кофеїну перевищує 400 міліграм.

– Якщо ви споживаєте більше п’яти горняток кави на день, то матимете підвищений ризик серцево-судинних захворювань, – пояснює дієтолог.

Також, як додає Ольга, є це ризик набрати зайву вагу. І причина тут уже не в кофеїні.

За даними соцопитувань, більше половини українців п’ють ароматний напій із молоком і цукром, а дехто – ще й сиропи додає.

За інформацією баристи, жінки полюбляють лате, а чоловіки – еспрессо, американо.

Та найбільше лікарів та експертів зі здорового харчування непокоїть інше вподобання українців – кава розчинна.

– Кава з молоком, або в пакетиках кава розчинна з доданим сухим молоком має більшу калорійність, нутрицептичний вуглеводний і жировмісний склад. Це може навіть вважатися їжею, а не напоєм, – запевняє дієтолог.

Кавова залежність – погані наслідки для організму

У наркологічному центрі попереджають, звичка пити багато кави може навіть перерости в залежність схожу на алкогольну.

– Кава виробляє певні нейромедіатори, які задіяні в центрі задоволення – дофамін, серотонін. І коли ми звикли отримувати ці нейромедіатори з вживання кофеїну, то відповідно наш мозок хоче отримати задоволення найкоротшим шляхом, – пояснює психолог наркоцентру Тетяна Димко.

Однак і не варто вважати каву суцільним злом. Згідно з дослідженнями, помірне її споживання – до двох чашок за день – зменшує ризик раку печінки та позитивно впливає на роботу серця і судин.