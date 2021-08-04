Погода в Україні стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні. На це впливають масштабні пожежі в Туреччині, Греції та Італії.

Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Також, за прогнозами синоптиків, 3 серпня з’явились невеликі грозові осередки над Житомирщиною. Ба більше, вони переміщуються через Київщину і Чернігівщину на Схід.

Але загрози вони не становлять. Синоптики зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утворились на особливій так званій лінії сходимостей – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.

Пожежі та рекордні температури

У Туреччині та Греції ніяк не вщухають пожежі та рекордно високі температури.

Так, у Греції метеорологи попередили, що на територію країни у серпні нагряне аномальна та тривала спека. Температура повітря може сягнути +44 градусів.

А у Туреччині продовжують спалахувати нові лісові пожежі. Дим з вогнем охоплюють береги моря. Стихія вже наробила чимало лиха та забрала життя багатьох людей.

Детальніше про пожежі у світі та аномальну спеку – читайте у матеріалі.