Заступник голови КМДА Володимир Прокопів запевнив, що копію наказу відправили до Мінкульту, щоб внести Квіти України до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Протягом місяця власник повинен укласти охоронний договір на об’єкт.

Згідно із законом, будь-які роботи на об’єктах культурної спадщини можуть виконувати тільки за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проектної документації.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що попри дебати, історико-архітектурний опорний план Києва затверджено.

– Його ухвалення дозволяє не просто зафіксувати визначні об’єкти міста. Це протидія руйнуванню столиці забудовниками і великий крок до посилення відповідальності за такі випадки. Тепер дискусії про те, що можна будувати і де можна – будуть визначені в цьому історико-архітектурному опорному плані, – заявив Ткаченко.

Що відомо про демонтаж будівлі Квіти України

У Києві забудовник почав демонтаж будівлі Квіти України, проте низка активістів виступила проти. Протестувальникам вдалося проникнути на територію та тимчасово зупинити демонтаж. Активісти вимагали реставрувати будівлю, а не реконструювати.

Квіти України не зруйнують – будівлю визнали об’єктом культурної спадщини / 2 фотографии

Проте тоді забудовник заявив, що не збирається зупиняти реконструкцію будівлі. Згідно з рендером, будівлю хотіли перетворити на торгово-офісний центр у стилі 2000-х років.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю Квіти України. Тоді забудовнику заборонили проводити демонтаж.

Що відомо про будівлю Квіти України

Будівля Квіти України розташована на вулиці Січових Стрільців, 49. Її спроектував на початку 80-х років минулого століття архітектор Микола Левчук для КП Квіти України. Комунальне підприємство займалося дослідженням квітів. Збудували її у 1985 році.