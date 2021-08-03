Україна не підніматиме ціни на електроенергію – Никифоров

В Україні не підніматимуть ціни для населення на постачання електроенергії. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров сьогодні, 3 липня, на брифінгу.

– Від імені президента хочу ще раз наголосити на тому, що різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде, – зазначив посадовець.

За його словами, для багатьох підвищення цін на електроенергію не буде взагалі. Це рішення Ради нацбезпеки та оборони України, яке ухвалили на виїзному засіданні минулого тижня у Краматорську.

Зараз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опрацьовує рішення, якими мають бути вартість та система сплати послуг за надання електроенергії.

– Я думаю, що до Дня незалежності, найімовірніше, раніше, проте точно до Дня незалежності, побачимо хто та скільки має платити, – розповів Никифоров.

Водночас прес-секретар президента ще раз наголосив на тому, різкого зростання тарифів на електроенергію українці не побачать.