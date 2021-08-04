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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Шквали, град та пожежна небезпека: де погіршиться погода в Україні

Погода ICTV

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов та пожежну небезпеку на території країни.

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень на Закарпатті, Житомирщині та Вінниччині в окремих місцях очікуються град та надмірні пориви вітру (шквали близько 15-20 м/с).

Ці погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для громадян. Синоптики закликають українців бути уважними та обережними.

4 серпня на сході України, Сумщині, Житомирщині, Київщині та у Криму може переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 4 серпня буде мінливою. Східні, південні, північні та центральні області порадують українців сонечком та теплими погодними умовами.

Водночас у західних областях очікуються слабкі дощі з грозами. Синоптики прогнозують, що опади в деяких місцях Закарпаття можуть продовжитися вночі.

У Києві переважатиме сонячна погода. За даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра фіксуватимуть сьогодні температуру переважно на рівні від +25 до +27 градусів тепла.

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Джерело: ДСНС

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