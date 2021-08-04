Соцвиплати для 145 тис. дітей: уряд виплатить фінансову допомогу багатодітним

Уряд України з метою підтримки перед навчальним роком виплатить багатодітним родинам на кожну дитину шкільного віку по 2 тис. грн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 4 серпня.

— Ми з президентом Володимиром Зеленським обговорювали важливість підтримки багатодітних, малозабезпечених родин перед початком навчального року. Тому сьогодні, за ініціативи президента, уряд ухвалить постанову про виплату 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років, – розповів Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, фінансову допомогу спрямують 145 тис. дітей на території всієї України. Він зазначив, що ці 2 тис. грн допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі.

Загальний розмір програми становитиме 290 млн грн. За словами Дениса Шмигаля, виплати проведуть вже цього місяця.

Ще одне рішення у сфері соціальної політики – це запуск пілотного проекту у громадах щодо соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення. Проект розрахований на два роки.

У 2022 році уряд виділить 18 млн грн на його реалізацію. Ініціатива спрямована на підтримку українських громад, які тепер зможуть розширити якість наданих соціальних послуг.