В Україні затвердили умови забезпечення житлом: хто і як може отримати квартиру

У середу, 4 серпня, уряд затвердив умови, за якими Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) надаватиме громадянам іпотечні кредити та фінансовий лізинг.

Таким чином українці зможуть отримати квартиру або будинок в іпотеку або ж на умовах лізингу.

Претендувати на житло можуть дві категорії громадян:

працівники та службовці, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;

переселенці, відомості про яких занесені до Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб.

Для того, щоб отримати житло на умовах фінлізингу, заявник має перебувати на обліку в органі забезпечення житлом. А його вік не може перевищувати 70 років.

Середньомісячний дохід сім’ї має бути меншим, ніж 10-кратний розмір середньомісячної зарплати у регіоні, де розміщене житло.

Договори фінансового лізингу укладаються до 20 років.

Умови іпотечного кредитування щодо загального доходу сім’ї, віку заявника та відсутності власного житла залишаються тими самими.

Однак максимальний строк кредиту становить 240 місяців, мінімальний початковий внесок – 20% від нормативної вартості предмета іпотеки, а нормативна площа – 50 кв. м на одну особу чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.