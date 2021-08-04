В Україні здорожчав бензин: скільки коштує паливо

В Україні вартість бензину зросла на 10-50 коп. на автозаправних станціях. Напередодні Міністерство економіки ухвалило рішення про нову середню вартість літру дизпалива та бензину.

Так, середню ціну бензину підвищили на 22 коп. Тепер він коштуватиме 26,86 грн/л.

А от вартість дизельного палива, навпаки, знизилась на 0,1 коп. Купити це паливо можна за 22,24 грн/л.

Із урахуванням граничної торгової націнки протягом липня вартість бензину не повинна перевищувати 31,86 грн/л, дизпалива – 29,24 грн/л.

Які ціни на АЗС

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 4 серпня на заправках WOG і ОККО бензин марки А-95 здорожчав на 22 коп./л – до 31,86 грн, а дизельне паливо здешевшало на 1 коп. за літр – до 29,24 грн.

На SOCAR вартість бензину підняли на 22-34 коп. за літр.

На АЗС Фактор, Катрал, Авантаж 7 і Motto ціни дизельного палива зросли на 2-50 коп. за літр.

Регулювання цін на бензин і дизпаливо

14 травня 2021 року уряд запровадив тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо на період дії карантину.

Згідно із документом, встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн за літр, і бензину – не вище 5 грн за літр.

Запровадили граничні торговельні надбавки на паливо через необґрунтоване зростання цін на нього у роздрібних мережах.

Здійснювати розрахунки зобов’язали Нафтогаз, який повинен їх надавати Мінекономіки не пізніше 3-го числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5-го числа також кожного місяця.

Джерело: Мінекономіки, еnkorr