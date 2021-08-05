Навчання в польських університетах для українських студентів з роками не втрачає популярності. Освіта в Польщі дає багато переваг, а часом може обійтися дешевше, ніж навчання в Україні. Серед іноземних студентів у Польщі українців – найбільше.

Факти ICTV зібрали інформацію про вступ до університетів Польщі та вартість навчання.

Найбільш рейтингові університети

Десять найкращих державних університетів Польщі у 2021 році розташовуються в шести містах – Варшаві (3), Кракові (2), Вроцлаві (1), Гданську (2), Познані (1) і Лодзі (1).

Згідно з результатами рейтингу Perspektywy-2021, Ягеллонський університет у Кракові є найпрестижнішим університетом у 2021 році. Він обігнав одвічного конкурента в особі Варшавського університету. Востаннє найкращим Варшавський університет називали у 2019 році.

На третьому місці опинилася Варшавська Політехніка. А на четвертому – розташувався університет імені Адама Міцкевича в Познані. Замикає першу десятку Варшавський медичний університет.

За рік за навчання в одному з десяти найкращих університетів Польщі доведеться віддати від €2 до €10 тис. Це залежить від факультету. Дорожче обійдуться такі спеціальності, як інформаційні технології, біоінженерія, філологія та архітектура. Дешевше вивчати право і нацбезпеку.

Утім, університети не з першої десятки пропонують навчання за цінами від €1000 за рік навчання. У приватних університетах можна навчатися від €800, але якість освіти в таких навчальних закладах може бути нижчою.

Такі розцінки на навчання вищі, ніж в українських вишах, але нижчі, ніж в університетах Західної Європи та США. До того ж польський диплом визнається в усьому Євросоюзі без необхідності проходити додаткову сертифікацію в разі працевлаштування за кордоном.

Ці фактори, серед іншого, є причиною вибору Польщі місцем для здобуття освіти. За даними ресурсу prawo.pl, станом на 2021 рік 45% іноземних студентів в Польщі були українцями (близько 38,5 тис. осіб). Загалом у польських вишах у 2021 році здобувають освіту 82,5 тис. іноземців.

Безкоштовна освіта в Польщі

Вчитися в польських державних вишах можна безплатно. Тут є кілька варіантів.

По-перше, якщо ви маєте карту поляка. Такий документ дає можливість не тільки вчитися безплатно, а й отримувати стипендію. Тобто нарівні з польськими студентами. Таким чином студент мінімізує витрати, а коштом стипендії, наприклад, можна оплачувати житло.

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Право на безкоштовну освіту в Польщі також мають іноземні студенти, які знають польську мову на рівні С1, що має бути підтверджено сертифікатом Державної комісії з сертифікації знань польської мови.

Також можна брати участь у спеціальних стипендіальних програмах або ж поборотися за різноманітні гранти.

Крім того, в польських університетах є свої індивідуальні системи знижок і програм, що розраховані на іноземного студента. Наприклад, можна отримати знижку на навчання у 50%, якщо буде доведено, що батьки студента заробляють недостатньо, щоб заплатити за навчання.

Харчування та проживання в Польщі

Майбутній студент може оселитися в гуртожитку університету. Це не буде проблемою, адже місця для проживання надають залежно від віддаленості місця проживання. Наприклад, якщо відстань від місця проживання до гуртожитку для українського студента становить 750 км, а для польського – 100 км, то право проживати в гуртожитку отримає український студент.

Вартість проживання в студентському гуртожитку за місяць коливається в межах €100-200. Це залежить від міста, навчального закладу і типу гуртожитку.

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Також можна орендувати кімнату в квартирі. Це зазвичай коштує дорожче, ніж проживання в гуртожитку, і також залежить від міста. Наприклад, згідно з даними польських рієлторських компаній, у Варшаві ціни на оренду кімнати стартують від 750 злотих (5250 грн).

Продукти харчування в Польщі коштують приблизно стільки, як і в Україні. У цьому разі вартість харчування розраховується індивідуально.

Умови вступу до польського вишу

Успішний кандидат на вступ повинен:

мати високий бал атестата;

успішно скласти іспити університету;

підтвердити знання польської мови на рівні B2: зазвичай перевірку проводить сам університет. Тест охоплює письмове завдання; усне спілкування; аудіювання.

Нагадаємо, на початку липня уряд України погодив спеціальності вищої освіти національного переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

Відтепер 293 спеціальності у 29 сферах відповідатимуть міжнародним кодам.