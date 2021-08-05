Робота кравця є важливою та затребуваною в Україні. Без роботи кравців у людей не було б одягу, адже саме вони займаються процесом його створення – від ідеї до підбору тканин та пошиття.

Які навички потрібні для роботи кравця та скільки можна заробляти у цій сфері, читайте у матеріалі.

Робота кравця в Україні

Наразі в Україні існує великий попит на цю професію. Близько 800 відкритих вакансій на ринку праці станом на 2021 рік. До того ж кравців часто запрошують працювати за кордон, що свідчить про гідну професійну підготовку кадрів у нашій країні та бажання розвиватися.

Зарплата кравця

У середньому заробітна плата таких спеціалістів стартує від 15 тис. грн на місяць. З більшим досвідом роботи, вищою кваліфікацією, навичками виконання складних замовлень робота кравця може приносити заробіток у розмірі 27 тис. грн.

Це гарний стимул до підвищення кваліфікації. Бо що професійніший спеціаліст, то вища заробітна плата. А постійні шанси на співпрацю з приватними замовниками – прекрасна можливість збільшити досвід та додатково заробити.

Які навички та якості потрібні для роботи кравця

Цю спеціальність здобувають невипадково. Кравцями стають ті, хто любить творчу роботу і спілкування з людьми, ті, кому подобається процес створення одягу від А до Я.

По-перше, потрібно любити увесь процес пошиття. Ну і звісно:

знати асортимент текстильних матеріалів;

знімати мірки, виготовляти лекала;

володіти способами обробки деталей швейних виробів;

уміти виготовляти швейні вироби та складні нестандартні авторські колекції;

знати все про конструкцію, складові частини та деталі швейних виробів;

виконувати всі види волого-теплових робіт з використанням сучасного обладнання;

уміти оздоблювати швейні вироби різними способами;

володіти технологіями оновлення та ремонту швейних виробів з використанням машинних та ручних робіт;

виконувати та читати ескіз моделі;

усувати неполадки в роботі швейного устаткування;

чистити вироби у готовому вигляді.

Також кравець повинен бути акуратним, уважним, посидючим, вміти концентруватися, мати розвинений художній смак, просторову уяву та знати сучасні модні тенденції. Ну і без хорошого зору, доброго окоміра, розвиненої тактильної чутливості та гарної координації рухів не обійтися.

Як стати кравцем

Здобути усі навички для роботи кравця можна під час навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Термін навчання – два-три роки, залежно від здобутої середньої освіти.

Що важливо: ключова роль під час освітнього процесу відводиться практиці у швейних ательє та на підприємствах. А це свідчить про високий рівень підготовки та можливість отримання досвіду з моменту навчання.

Щоб рухатися далі, отримавши диплом кваліфікованого робітника, можна здобути вищу освіту, продовжуючи розвиватися у кравецькій справі. Загалом, згідно зі статистичними даними, ймовірність працевлаштування після навчання за професією кравця становить близько 90%.

Робота кравця – це фізична праця середнього ступеня важкості та напруженості, тому обмежень щодо віку та статі немає. Є тільки деякі протипоказання стосовно здоров’я: захворювання органів зору та хребта.

Кравецька справа залишається мистецтвом, стрімко розвивається, а отже, цю професію можна з упевненістю назвати однією із перспективних.

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