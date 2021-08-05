В останній будній день перед довгоочікуваними вихідними на територію України нагрянуть надмірні дощі, град та шквальний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, циклон зумовить складні погодні умови у низці регіонів країни.

Серед них – західні, північні та центральні області України, в яких очікуються зливи, шквалисте посилення вітру та град. Також локально може відбутися сильніший прояв метеоявищ.

За словами синоптика, у південних та східних областях України – спекотна та суха погода. Температура повітря на сході, півдні та у центральних областях України – від +29 до +34 градусів тепла.

Діденко зазначила, що на заході та півночі буде найсвіжіше – стовпчики термометра показуватимуть температуру на рівні від +22 до +29 градусів.

Водночас погода у Києві 6 серпня буде мінливою. Спека пройде та вдарять дощі із грозами і шквалисте посилення вітру, а температура сягатиме +27 градусів тепла. За словами Діденко, погода в Україні 6 серпня буде цікавою, складною та нестійкою.