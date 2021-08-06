Замовне вбивство громадянина США: у Києві затримали двох чоловіків

У Києві затримали двох чоловіків, які планували навмисне вбивство громадянина Сполучених Штатів Америки.

За даними Офісу генпрокурора, двоє чоловіків (громадянин України та США, який прибув у Київ, та його товариш) спланували вбивство. Для цього вони шукали правопорушників, які за $45 тис. були готові вбити у Балтиморі американця.

Згідно з планом зловмисників, задум мав бути виконаним до того, як замовник повернеться у США. Таким чином чоловік хотів створити собі алібі у разі, якщо правоохоронці запідозрять його у злочині.

Під час розслідування поліцейські зібрали докази, які доводять причетність зловмисників до замовного вбивства. Після передачі грошової винагороди спільників затримали.

Чоловіків підозрюють за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення), статтею 27 (Види співучасників) та статтею 115 (Умисне вбивство, вчинене за замовленням) КК України.

Зловмисникам може загрожувати ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо обрання запобіжних заходів для затриманих зловмисників. Досудове слідство триває.