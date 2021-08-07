Погрожували та тримали у страху: на Харківщині затримали рекетирів

У Харківській області банда зловмисників систематично займалася рекетом (вимаганням із застосуванням погроз та насильства), чим тримали у страху місцевих бізнесменів.

Учасники угрупування вимагали “данину” у харківських підприємців, погрожуючи їм постійною фізичною розправою та знищенням їхнього майна. Такі дії викликали обурення місцевих бізнесменів.

Служба безпеки України з’ясувала, що серед учасників злочинної банди були правоохоронці, представники місцевого криміналітету та особи, які мають досвід ведення бойових дій.

СБУ оголосила про підозру у правопорушенні восьми особам – учасникам банди. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події та інших зловмисників, які причетні до цього.

У Службі безпеки України зазначили, що мають докази злочинної діяльності представників угрупування. Серед них – аудіо та відеоматеріали.