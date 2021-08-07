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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Робота плиточника: скільки можна заробляти і де навчають

Робота плиточника: скільки можна заробляти і де навчають

Лицювальник-плиточник – це робітник широкого профілю, без якого процес будівництва не був би завершеним. Він виконує роботи з облицювання різних поверхонь плиткою, реставрації та ремонту будівель і споруд.

Гарні будинки, стильні ремонти, художньо оздоблені деталі великого будівництва – все це робота рук лицювальника-плиточника, майстра, що перетворює сірі стіни на комфортні красиві інтер’єри та стильні естетичні екстер’єри.

Лицювальник-плиточник: особливості професії та зарплата

Лицювальник-плиточник – професія, яка потрібна як у місті, так і в сільській місцевості, бо зі зростанням масштабів будівництва у всьому світі попит на цю спеціальність лише збільшується. За даними українських кадрових порталів, для спеціалістів цього фаху може бути відкрито 300 вакансій одночасно.

Лицювальники-плиточники працюють як у державному, так і у приватному секторі. Також вони можуть бути самозайнятими та співпрацювати з індивідуальними замовниками. У такому разі оплата праці буде вищою.

Робота лицювальником-плиточником в Україні може у середньому приносити до 16 тис. грн доходу.

А з вищим розрядом, досвідом роботи та супутньою спеціалізацією лицювальник-плиточник може отримувати значно більше – до 40 тис. грн на місяць.

Які навички потрібні для роботи лицювальником-плиточником

Робота лицювальником-плиточником має середній ступінь тяжкості, тож протипоказань щодо стану здоров’я майже немає.

Важливими є: відсутність алергії, добрий окомір, чітка координація, точність рухів, концентрація та природні здібності до творчості – розвинена уява, образне мислення та зорова пам’ять.

Окрім цих вимог, лицювальник-плиточник повинен:

  • знати типи облицювальних матеріалів та сумішей;
  • знати склад розчинів, мастик та супутніх технології їх приготування;
  • уміти облицьовувати різні види поверхонь та укладати тротуарну плитку;
  • володіти навичками читання та складання креслень, ескізів фасадів і приміщень;
  • знати будівельні норми та правила виробництва;
  • бути відповідальним, скрупульозним, акуратним;
  • мати гарне почуття рівноваги та відсутність страху висоти.

Важливо також відзначити переваги цієї професії. Передусім це можливість опанувати низку суміжних професій, як-от: лицювальник-мармурник, мозаїст, каменяр, паркетник, реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів.

Здобути професію лицювальника-плиточника можна у професійно-технічному навчальному закладі за півтора року після 11 класу чи за три роки після 9-го. Після закінчення студент отримує диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з відзначенням кваліфікаційного рівня (розряду).

Також можна продовжити навчання та здобути ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія, а згодом і магістра.

Лицювальник-плиточник – гідна професія, що поєднує технічне і творче, тож ніколи не буде нудною. До того ж ймовірність працевлаштування після навчання є досить високою, а ризик безробіття – мінімальний.

Більше про цікаві для українців професії можна дізнатись на сайті Освітнього Хабу міста Києва.

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