Лицювальник-плиточник – це робітник широкого профілю, без якого процес будівництва не був би завершеним. Він виконує роботи з облицювання різних поверхонь плиткою, реставрації та ремонту будівель і споруд.
Гарні будинки, стильні ремонти, художньо оздоблені деталі великого будівництва – все це робота рук лицювальника-плиточника, майстра, що перетворює сірі стіни на комфортні красиві інтер’єри та стильні естетичні екстер’єри.
Лицювальник-плиточник: особливості професії та зарплата
Лицювальник-плиточник – професія, яка потрібна як у місті, так і в сільській місцевості, бо зі зростанням масштабів будівництва у всьому світі попит на цю спеціальність лише збільшується. За даними українських кадрових порталів, для спеціалістів цього фаху може бути відкрито 300 вакансій одночасно.
Лицювальники-плиточники працюють як у державному, так і у приватному секторі. Також вони можуть бути самозайнятими та співпрацювати з індивідуальними замовниками. У такому разі оплата праці буде вищою.
Робота лицювальником-плиточником в Україні може у середньому приносити до 16 тис. грн доходу.
А з вищим розрядом, досвідом роботи та супутньою спеціалізацією лицювальник-плиточник може отримувати значно більше – до 40 тис. грн на місяць.
Які навички потрібні для роботи лицювальником-плиточником
Робота лицювальником-плиточником має середній ступінь тяжкості, тож протипоказань щодо стану здоров’я майже немає.
Важливими є: відсутність алергії, добрий окомір, чітка координація, точність рухів, концентрація та природні здібності до творчості – розвинена уява, образне мислення та зорова пам’ять.
Окрім цих вимог, лицювальник-плиточник повинен:
- знати типи облицювальних матеріалів та сумішей;
- знати склад розчинів, мастик та супутніх технології їх приготування;
- уміти облицьовувати різні види поверхонь та укладати тротуарну плитку;
- володіти навичками читання та складання креслень, ескізів фасадів і приміщень;
- знати будівельні норми та правила виробництва;
- бути відповідальним, скрупульозним, акуратним;
- мати гарне почуття рівноваги та відсутність страху висоти.
Важливо також відзначити переваги цієї професії. Передусім це можливість опанувати низку суміжних професій, як-от: лицювальник-мармурник, мозаїст, каменяр, паркетник, реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів.
Здобути професію лицювальника-плиточника можна у професійно-технічному навчальному закладі за півтора року після 11 класу чи за три роки після 9-го. Після закінчення студент отримує диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з відзначенням кваліфікаційного рівня (розряду).
Також можна продовжити навчання та здобути ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія, а згодом і магістра.
Лицювальник-плиточник – гідна професія, що поєднує технічне і творче, тож ніколи не буде нудною. До того ж ймовірність працевлаштування після навчання є досить високою, а ризик безробіття – мінімальний.
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