СБУ викрила чергову корупційну оборудку в Укрзалізниці

СБУ встановила місцеперебування та затримала екс-керівника підрозділу АТ Укрзалізниця, який підозрюється у привласненні 1 млн грн. Колишній чиновник організував схему розкрадання коштів, виділених на обслуговування машинних комплексів для реконструкції залізничних колій.

Участь у привласненні коштів брали представники пов’язаних з ним комерційних структур. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник протягом тривалого часу переховувався.

Правоохоронці затримали чиновника на залізничному вокзалі в Києві. Затриманому повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальні матеріали направлені до суду.

Укрзалізниця перебуває у критичній ситуації та вимагає ефективного управління. Згідно з рішенням РНБО, компанію очолив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Згідно з інформацією ЗМІ, саме СБУ ініціювало підняття питання катастрофи на УЗ на засіданні РНБО.

Під час засідання 30 липня Рада нацбезпеки і оборони прийняла протокольне доручення Кабінету Міністрів розібратися з проблемними питаннями АТ Укрзалізниця, у фінансово-господарській діяльності якого спостерігаються небезпечні процеси з точки зору національної безпеки.

Зокрема РНБО вимагає від Укрзалізниці привести до економічно обґрунтованих тарифи на вантажні перевезення, забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ, впровадити програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів, забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах, запровадити швидкісний рух.

РНБО ініціювала рішення покласти обов’язки голови правління АТ Укрзалізниця на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Раніше СБУ за сприяння Міністерства інфраструктури зупинили злочинну схему оформлення документів моряків. Схема полягала в тому, що доступ до Державного реєстру та інформаційних ресурсів отримали сторонні приватні особи.

Працювала злочинна схема продажу дозвільних документів моряків, неправомірна вигода від якої оцінюється в $150 млн щорічно. До протиправної діяльності були залучені колишні та чинні посадові особи, а також агенти – представники крюїнгових і морських агентств. Спільні зусилля міністерства та правоохоронних органів спрямовані на ліквідацію схем та кадрове очищення державної служби від причетних до порушення закону.