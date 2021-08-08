Погода на 9 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 9 серпня буде доволі нерівномірною. У західні області нагрянуть зливи з грозами, які продовжаться вночі.

Проте зовсім інша ситуація спостерігатиметься у східних, південних, північних та центральних областях України – вдень очікується прекрасна сонячна погода без опадів.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощі будуть лише на заході, у центрі та інших регіонах – сухо. Найспекотніша погода – у північних та східних областях. На Закарпатті – денні та нічні зливи з грозами.

9 серпня вдень на півдні стовпчики термометра показуватимуть температуру від +30 до +35, на сході від +33 до +35, у центрі від +28 до +32, на півночі від +29 до +31, на заході від +24 до +28. У Києві вдень – сонячна погода, температура – від +28 до +32 градусів.

Вночі погода в Україні може бути доволі вітряною та прохолодною. На півдні від +17 до +20, на сході від +16 до +18, у центрі від +15 до +27, на півночі від +14 до +196, на заході від +14 до +17.

За даними Укргідрометцентру, у Києві буде суха погода, можливо нагряне невеликий вітер. Температура повітря – від +15 до +17 градусів тепла.