Рада адвокатів України рекомендувала двом членам Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському та Олексію Маловацькому скласти свої повноваження.

Про це, після екстреного засідання, повідомила Національна асоціація адвокатів України.

Скласти повноваження членам ВПР рекомендують через те, що їх робота буде обмежена після зміни низки законів.

Йдеться про зміни до закону 1635-ІХ, які визначають порядок обрання та призначення до ВРП та діяльність дисциплінарних інспекторів.

На думку членів РАУ, деякі положення закону мають дискримінаційних характер.

Скласти повноваження РАУ рекомендувала “враховуючи відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень у межах наданих їм повноважень”.

У повідомленні зазначається, що воно несе рекомендаційний характер, оскільки такі рішення може ухвалювати лише з’їзд адвокатів України.

Окрім цього, представництва НААУ за межами України повинні будуть перевірити інформацію щодо діяльності міжнародних експертів, запропонованих до складу Етичної ради ВРП.

Джерело: НААУ