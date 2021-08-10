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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Грозові дощі майже по всій країні та спека до +33: погода в Україні на 11 серпня

Грозові дощі майже по всій країні та спека до +33: погода в Україні на 11 серпня

Погода в Україні в середу, 11 серпня, буде дощовою в більшості областей країни, очікуються грози. У деяких областях стовпчики термометрів покажуть до +33 тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, у всіх західних областях очікуються грозові дощі. Вдень температура повітря складе від +24 до +29 тепла, а вночі буде від +13 до +16 градусів. 

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У центрі та на півночі країни лише у Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях буде сухо. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +25 до +30 тепла, а вночі від +15 до +19 градусів. 

На південному сході України в денний час очікується від +27 до +33 тепла. Вночі буде від +17 до +22 градусів. 

У Києві вдень від +28 до +30 тепла, а вночі від +16 до +18 градусів, без дощів. 

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозує, що в найближчі роки хвилі спеки в Україні будуть траплятися все частіше і частіше. Причиною цього є кількість викидів парникових газів, яке стає дедалі більше.

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