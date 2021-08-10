Навчальний рік 2021-2022 починається традиційно 1 вересня, у середу.

У Міносвіти зазначають, що розуміють потребу учнів у живому спілкуванні, та те, як усі втомилися від дистанційного навчання.

Тож процес вакцинації працівників освіти відбувається прискореними темпами, щоб до 1 вересня встигнути провакцинувати якомога більше вчителів.

Наразі навчальний рік планують почати у очному режимі.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, діти у дитячих садках та початковій школі повинні обов’язково відвідувати заклад освіти.

Решта школярів ходитимуть до школи залежно від епідеміологічної ситуації у своєму регіоні. Якщо область потраплятиме до червоної зони – навчатися доведеться дистанційно.

Стандартна система шкільного навчання в Україні передбачає чотири канікулярні періоди. Цього разу у більшості шкіл вони відбудуться в такому режимі:

осінні канікули – з 25 жовтня по 31 жовтня 2021;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022;

весняні канікули – з 28 березня по 3 квітня 2022;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Але ці дати можуть бути не остаточними, і впливатиме на них, знову ж таки, епідемічна ситуація в країні.

Загалом навчальний рік має розпочатись 1 вересня, а завершитись – не пізніше 1 липня.

У вищих навчальних закладах рік також починається 1 вересня 2021 року, а от щодо канікул та дати завершення кожен ВНЗ вирішує індивідуально, відповідно до розкладу сесії та навчальної програми.