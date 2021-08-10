На День Незалежності завдяки Великому будівництву можна дешево злітати в межах України – експерт

Розвиток мережі регіональних аеропортів, який ведеться за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, робить пасажирські авіаперевезення більш дешевими і доступними.

Про це пише у Facebook голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

За даними експерта, наразі ведуться або скоро почнуться реконструкції аеропортів у Вінниці, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Херсоні, Кривому Розі, Житомирі та Ужгороді.

Водночас, регулярне сполучення вже діє між Києвом і Чернівцями, Ужгородом, Кривим Рогом. За даними експерта, регіональні рейси вже заповнені на 100%.

В Одесі, нагадує політолог, нещодавно відкрили нову злітно-посадкову смугу, яка стала першою, побудованою в Україні з 2012 року.

– Перше завдання – налагодити регулярне сполучення зі столицею, друге – запустити міжнародні авіарейси з регіональних аеропортів, – зазначає Биков.

На його думку, розвиток регіональної мережі аеропортів буде позначатися і на зниженні цін на квитки, оскільки авіакомпанії почнуть конкурувати за клієнтів і пропонуватимуть програми лояльності.

– Наприклад, WINDROSE на День Незалежності пропонує квитки по 300 грн на рейси всередині країни. Можна злітати до Києва подивитися парад або концерт. Або навпаки, на кілька днів податися на море або в гори. Головне, що вибір є! – підкреслив експерт.

В аеропорту Одеса відкрили злітно-посадкову смугу

В аеропорту Одеса відкрили нову злітно-посадкову смугу, збудовану у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Нова смуга дозволить аеропорту Одеса приймати широкофюзеляжні літаки, як-от Boeing 767 та Airbus A330, повідомили в Одеській ОДА.