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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Професія перукаря в Україні: скільки можна заробити та як здобути фах

стрижка, зачіска, перукарня, волосся

В Україні до майже 35 тис. вакансій щоденно додається близько 300 пропозицій для перукарів.

Експерти з працевлаштування одностайні в тому, що попит на фахівців у цій галузі не зменшується з плином часу. Не позначаються на заробітку людей, які вирішили присвятити життя перукарській справі, й кризи та пандемії.

Скільки заробляють перукарі

У середньому щомісячний дохід перукаря коливається в межах 16 – 16,5 тис. грн.

Крім того, фахівців вищої категорії, які мають гарну освіту та значний досвід роботи, постійно підвищують кваліфікацію на курсах, часто запрошують працювати в дорогі салони, на телебачення або в шоу-бізнес. У такому випадку зарплата зростає майже вдвічі.

На рівень заробітної плати впливає й кількість клієнтів. Ті, в кого їх чимало, заробляють краще.

Крім того, позитивно на доходи перукарів впливають і чайові.

Вимоги до претендентів на посаду

У сучасному світі бути звичайним перукарем недостатньо. Українці все частіше шукають фахівців із жіночих, чоловічих, дитячих зачісок, перукарів-універсалів та перукарів-стилістів.

Зазвичай перукарі повинні вміти:

  • робити стрижки будь-якого ступеня складності,
  • визначати, які зачіски личать до кожного типу обличчя,
  • укладати волосся всіма відомими нині способами,
  • робити маски, ламінування, кератинування, випрямлення тощо,
  • знатися на професійних засобах по догляду за волоссям,
  • володіти техніками створення зачісок та фарбування,
  • проводити дезінфекцію та обробку знарядь праці.

Перукар обов’язково має бути обізнаний із особливостями техніки безпеки та санітарних норм, облаштуванням перукарень. Знати, як працювати з інструментами, що там використовуються.

Чи є обмеження в цій професії

Перукарями можуть бути і чоловіки, і жінки незалежно від віку.

Однак обережними із вибором професії варто бути людям із алергічними, серцево-судинними та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Де можна здобути професію перукаря

Стати перукарем можна після навчання в професійно-технічному закладі.

Опанувати фах можна за два-три роки після завершення 9-го класу.

Спеціальність можна здобути й на кількамісячних курсах, однак цього може бути недостатньо для працевлаштування до престижного закладу й, відповідно, хороших заробітків.

Крім того, щоб не турбуватись про конкуренцію та безробіття, перукарям потрібно постійно брати участь у курсах, тренінгах, семінарах, конкурсах та показах.

Більше про цікаві для українців професії можна довідатись на сайті Освітнього хабу міста Києва.

Фото: Depositphotos

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