В Україні до майже 35 тис. вакансій щоденно додається близько 300 пропозицій для перукарів.
Експерти з працевлаштування одностайні в тому, що попит на фахівців у цій галузі не зменшується з плином часу. Не позначаються на заробітку людей, які вирішили присвятити життя перукарській справі, й кризи та пандемії.
Скільки заробляють перукарі
У середньому щомісячний дохід перукаря коливається в межах 16 – 16,5 тис. грн.
Крім того, фахівців вищої категорії, які мають гарну освіту та значний досвід роботи, постійно підвищують кваліфікацію на курсах, часто запрошують працювати в дорогі салони, на телебачення або в шоу-бізнес. У такому випадку зарплата зростає майже вдвічі.
На рівень заробітної плати впливає й кількість клієнтів. Ті, в кого їх чимало, заробляють краще.
Крім того, позитивно на доходи перукарів впливають і чайові.
Вимоги до претендентів на посаду
У сучасному світі бути звичайним перукарем недостатньо. Українці все частіше шукають фахівців із жіночих, чоловічих, дитячих зачісок, перукарів-універсалів та перукарів-стилістів.
Зазвичай перукарі повинні вміти:
- робити стрижки будь-якого ступеня складності,
- визначати, які зачіски личать до кожного типу обличчя,
- укладати волосся всіма відомими нині способами,
- робити маски, ламінування, кератинування, випрямлення тощо,
- знатися на професійних засобах по догляду за волоссям,
- володіти техніками створення зачісок та фарбування,
- проводити дезінфекцію та обробку знарядь праці.
Перукар обов’язково має бути обізнаний із особливостями техніки безпеки та санітарних норм, облаштуванням перукарень. Знати, як працювати з інструментами, що там використовуються.
Чи є обмеження в цій професії
Перукарями можуть бути і чоловіки, і жінки незалежно від віку.
Однак обережними із вибором професії варто бути людям із алергічними, серцево-судинними та захворюваннями опорно-рухового апарату.
Де можна здобути професію перукаря
Стати перукарем можна після навчання в професійно-технічному закладі.
Опанувати фах можна за два-три роки після завершення 9-го класу.
Спеціальність можна здобути й на кількамісячних курсах, однак цього може бути недостатньо для працевлаштування до престижного закладу й, відповідно, хороших заробітків.
Крім того, щоб не турбуватись про конкуренцію та безробіття, перукарям потрібно постійно брати участь у курсах, тренінгах, семінарах, конкурсах та показах.
Більше про цікаві для українців професії можна довідатись на сайті Освітнього хабу міста Києва.