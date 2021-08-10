В Україні до майже 35 тис. вакансій щоденно додається близько 300 пропозицій для перукарів.

Експерти з працевлаштування одностайні в тому, що попит на фахівців у цій галузі не зменшується з плином часу. Не позначаються на заробітку людей, які вирішили присвятити життя перукарській справі, й кризи та пандемії.

Скільки заробляють перукарі

У середньому щомісячний дохід перукаря коливається в межах 16 – 16,5 тис. грн.

Крім того, фахівців вищої категорії, які мають гарну освіту та значний досвід роботи, постійно підвищують кваліфікацію на курсах, часто запрошують працювати в дорогі салони, на телебачення або в шоу-бізнес. У такому випадку зарплата зростає майже вдвічі.

На рівень заробітної плати впливає й кількість клієнтів. Ті, в кого їх чимало, заробляють краще.

Крім того, позитивно на доходи перукарів впливають і чайові.

Вимоги до претендентів на посаду

У сучасному світі бути звичайним перукарем недостатньо. Українці все частіше шукають фахівців із жіночих, чоловічих, дитячих зачісок, перукарів-універсалів та перукарів-стилістів.

Зазвичай перукарі повинні вміти:

робити стрижки будь-якого ступеня складності,

визначати, які зачіски личать до кожного типу обличчя,

укладати волосся всіма відомими нині способами,

робити маски, ламінування, кератинування, випрямлення тощо,

знатися на професійних засобах по догляду за волоссям,

володіти техніками створення зачісок та фарбування,

проводити дезінфекцію та обробку знарядь праці.

Перукар обов’язково має бути обізнаний із особливостями техніки безпеки та санітарних норм, облаштуванням перукарень. Знати, як працювати з інструментами, що там використовуються.

Чи є обмеження в цій професії

Перукарями можуть бути і чоловіки, і жінки незалежно від віку.

Однак обережними із вибором професії варто бути людям із алергічними, серцево-судинними та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Де можна здобути професію перукаря

Стати перукарем можна після навчання в професійно-технічному закладі.

Опанувати фах можна за два-три роки після завершення 9-го класу.

Спеціальність можна здобути й на кількамісячних курсах, однак цього може бути недостатньо для працевлаштування до престижного закладу й, відповідно, хороших заробітків.

Крім того, щоб не турбуватись про конкуренцію та безробіття, перукарям потрібно постійно брати участь у курсах, тренінгах, семінарах, конкурсах та показах.

Більше про цікаві для українців професії можна довідатись на сайті Освітнього хабу міста Києва.