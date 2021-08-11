Із професією токаря людство почало знайомитись тоді, коли зіштовхнулось із роботою інструментами з дерева та каменю.

Саме дерево і камінь стали прообразом сучасного верстата, на якому працюють люди цієї важливої професії.

Зараз токарів бракує на українському ринку професій, тож фахівці цієї спеціальності є досить затребуваними.

Факти ICTV розібрались скільки може заробити токар, якими навичками має володіти спеціаліст та де їм можна навчитись.

Зарплата токаря

Як стверджують кадрові спеціалісти, середня заробітна плата токаря зараз по Україні становить близько 20 тис. грн на місяць, що майже на 8% більше у порівнянні з попередніми роками.

Але на ринку праці трапляються пропозиції з куди більшими сумами. Деякі компанії згодні платити і 40 тис. грн за спеціаліста з освітою, вищою кваліфікацією та досвідом роботи. До речі, найбільш кваліфікованим вважається токар, що працює на універсальному токарному верстаті та виконує усі операції.

Затребуваність роботи токаря

Про актуальність професії та затребуваність таких майстрів свідчить достатньо велика кількість вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи: близько 300 пропозицій. Спеціалісти цієї справи працюють в усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності. Ризик безробіття у цій професії мінімальний.

Варто зауважити, що праця токаря належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Тому здобувати цю спеціальність можуть як чоловіки, так і жінки різного віку. Тим більше, що робота токаря поєднує у собі ремесло та мистецтво.

Трудова діяльність токаря здійснюється в спеціалізованих приміщеннях, обладнаних верстатами та іншими необхідними пристроями і “на ногах”, тому людям з варикозним розширенням вен та хворобами опорно-рухового апарату протипоказана.

Навички, якими має володіти токар

Важливо, що будь-яка його робота розпочинається з читання креслення чи технологічної карти. А вже потім токар має вміти:

в иконувати обробку деталей на універсальних та спеціалізованих токарних верстатах;

керувати верстатами;

знати властивості, особливості та призначення матеріалів, охолоджувальних і мастильних рідин;

володіти відомостями з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення.

Без сумніву, токар має знати норми техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту. Окрім того, володіти такими м’якими навичками як:

швидка реакція;

точність;

зорова та моторна координація;

фізична витривалість.

Для професії токаря важливо мати добрий зір, чітке кольоросприйняття, розвинутий окомір, слухову чутливість, просторове уявлення, розвинуту чуттєвість пальців рук.

Де навчатись на токаря

Отримати усі ці та інші навички можливо, здобувши профільну освіту за спеціальністю “токар” у професійно-технічному закладі. Навчання для випускників 11-тих класів складає всього один рік, для 9-тих – три роки.

По закінченню вони отримують диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з відзначенням кваліфікаційного рівня (розряду) державного зразка.

Хоч професія токаря є однією з найбільш розповсюджених у галузі металообробки, необхідність у цих фахівцях існує у всіх галузях народного господарства і промисловості.

Більше про цікаві для українців професії, можна дізнатись на сайті Освітнього Хабу міста Києва.