Електронні документи у застосунку Дія не можуть бути використані без їхнього власника, заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

– Дія спроектована таким чином, що цифрові документи, згідно із чинним законодавством, не можуть бути використані без їхнього власника, – наголосив Вискуб під час брифінгу.

Вискуб також зауважив, що застосунок неможливо використати із шахрайською метою, наприклад для оформлення кредиту на іншу особу.

За словами заступника, кожна електронна копія будь-якого документа завіряється електронним підписом, що робить Дію безпечнішою за паперові документи.

Крім цього, на кожній електронній копії залишається цифрова мітка, яка надає інформацію про те, кому саме було надано копію.

Вискуб розповів, що саме ці функції допомогли правоохоронцям на Дніпропетровщині викрити зухвалу шахрайську схему із оформленням онлайн-кредитів на інших людей.

Місцева жителька Дніпропетровської області ошукала близько 40 осіб на суму понад 300 тис. грн.

Поліція зафіксувала один випадок, коли шахрайка отримала доступ до електронної скриньки потерпілої методом підбору паролю.

У скриньці аферистка знайшла копії особистих документів та фото жінки і отримала доступ до онлайн-банкінгу та застосунку Дія.

Саме тоді, за даними правоохоронців, схему було викрито.

Фото: Дія