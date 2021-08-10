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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У Києві сьогодні можуть тимчасово закрити кілька станцій метро: причина

Метро в Киеве

У Києві у вівторок, 10 серпня, проходитиме матч на НСК Олімпійський. Через це можуть обмежити роботу кількох станцій метро. 

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену. 

– У зв’язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу (початок гри о 20.30) між командами Шахтар (Донецьк) і Генк (Бельгія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену, – зазначили у відомстві.

Так, перед початком футбольного матчу, а також після завершення гри можливе закриття на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

У метрополітені таке рішення пояснюють міркуваннями безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, днями в Києві тимчасово закрили для пасажирів пересадний вузол між станціями метро Золоті ворота і Театральна. Там знайшли підозрілий предмет. 

Після півгодинної перевірки роботу станцій відновили. 

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Depositphotos

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