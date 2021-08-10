У Києві у вівторок, 10 серпня, проходитиме матч на НСК Олімпійський. Через це можуть обмежити роботу кількох станцій метро.
Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену.
– У зв’язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу (початок гри о 20.30) між командами Шахтар (Донецьк) і Генк (Бельгія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену, – зазначили у відомстві.
Так, перед початком футбольного матчу, а також після завершення гри можливе закриття на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.
У метрополітені таке рішення пояснюють міркуваннями безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо, днями в Києві тимчасово закрили для пасажирів пересадний вузол між станціями метро Золоті ворота і Театральна. Там знайшли підозрілий предмет.
Після півгодинної перевірки роботу станцій відновили.
Джерело: Київський метрополітен