У Києві у вівторок, 10 серпня, проходитиме матч на НСК Олімпійський. Через це можуть обмежити роботу кількох станцій метро.

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

– У зв’язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу (початок гри о 20.30) між командами Шахтар (Донецьк) і Генк (Бельгія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену, – зазначили у відомстві.

Так, перед початком футбольного матчу, а також після завершення гри можливе закриття на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

У метрополітені таке рішення пояснюють міркуваннями безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, днями в Києві тимчасово закрили для пасажирів пересадний вузол між станціями метро Золоті ворота і Театральна. Там знайшли підозрілий предмет.

Після півгодинної перевірки роботу станцій відновили.

Джерело: Київський метрополітен