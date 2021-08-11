На Донбасі з початку доби російські найманці 16 раз порушили режим припинення вогню. Троє українських військовослужбовців постраждали, один з них помер у лікарні.

У штабі ООС зазначили, що наші захисники дістали вогнепальні осколкові поранення. Один військовий помер у медичному закладі. Командування ООС висловило щирі співчуття близьким українського захисника.

Наразі два інших бійці перебувають у шпиталі. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний. Нашим захисникам надають всю необхідну медичну допомогу.

Загалом українська сторона зафіксувала 16 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Бойовики вели вогонь біля декількох населених пунктів.

Серед них – Водяне та Водяне на Приазов’ї, Невельське, Мар’їнка, Нью-Йорк, Катеринівка, Піски, Новоолександрівка, Луганське та Новолуганське. Ворог обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Ворог обстріляв населений пункт Водяне, зруйнувавши приватні домівки. На щастя, місцеві жителі не постраждали.