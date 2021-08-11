Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні майже 27 млн грн

Правоохоронці розкрили незаконну схему розкрадання грошей з Миколаївської міської ради у розмірі понад 26,8 млн грн. Посадовці присвоїли собі кошти з бюджету громади.

За даними НАБУ, чиновники розкрадали гроші, прикриваючись виконанням робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Заступник мера Миколаєва та інші особи за змовою забезпечили перемогу у тендері одного ТОВ, яке виконало ремонтні роботи. Під час експертизи з’ясувалося, що їх провели за завищеною вартістю, що завдало збитки міськраді у розмірі 26,8 млн грн.

Правоохоронці затримали підозрюваних (чиновників та двох керівників компаній). Наразі слідчі розв’язують питання щодо повідомлення про підозру іншим особам. Міського голову Миколаєва викликали до НАБУ для проведення слідчих дій.

Вісьмох чоловіків підозрюють за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Досудове слідство триває.