Скандальний дрифт на Софійській площі – плитку відмивають від слідів шин (фото, відео)

У Києві в ці хвилини відмивають Софійську площу після скандального дрифту. Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила жителька столиці.

За її словами, площу обробляють спецзасобом за допомогою миючих пилососів.

– Зараз на площі ревуть пилососи та вчувається запах, схожий на розчин хлору. Думаю, роботи там щонайменше на два дні, оскільки вдалося відмити лише невеликий шматочок, що ближче до Михайлівського Золотоверхого, – говорить киянка.

Роботи на кілька днів: Софійську площу відмивають після скандального дрифту / 5 фотографий

Поки сліди від шин довкола пам’ятника Богдану Хмельницькому залишилися.

10 серпня в Києві на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт задля зйомок промо компанії RedBull до Дня незалежності України. У заході взяв участь відомий гонщик Конор Шанаган та українська реперка Alyona Alyona.

Через обране місце для зйомки зчинився скандал. У КМДА заявили, що не дозволяли організовувати такі заходи в історичному центрі столиці, а тим паче дрифтувати на великій швидкості посеред пішохідної зони.

У поліції відкрили кримінальну справу та проводять слідчі дії, а Шевченківська окружна прокуратура Києва вирішує питання про вилучення автомобілів, які брали участь у дрифті.

Крім того, там вже підрахували орієнтовну суму заподіяних збитків – 50 тис. грн.

Згодом реперка Alyona Alyona заявила, що погодилась на участь у зйомці, тому що її запевнили, що для заходу є всі необхідні дозволи, тому відповідальність, за її словами, покладена на організаторів.

Компанія Red Bull перепросила в киян та міської влади за відеозйомку та запевнила, що зробить усе можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом.